В Симферополе перекроют улицу Менделеева

Ограничение движения транспортных средств вводится с 9.00 28 ноября до 18.00 11 декабря Фото: Архив "КП"

В Симферополе на время ограничат проезд по улице Менделеева, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

- Администрация Симферополя информирует о временном ограничении движения транспортных средств на участке улично-дорожной сети по улице Менделеева в связи с проведением ремонтно-строительных работ. Ограничение движения транспортных средств вводится с 9.00 28 ноября до 18.00 11 декабря, – отметили в ведомстве.

Администрация города разработает схему обеспечения безопасности дорожного движения по Менделеева, чтобы жители крымской столицы могли объехать перекрываемый участок.

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