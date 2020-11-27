Дети недоедают и падают в голодные обмороки в крымском интернате для одаренных. Фото: Ирина Трушко / Facebook

Среди крымских пользователей социальных сетей набирает популярность пост о плохом содержании детей в гимназии-интернате для одаренных в селе Танковое Бахчисарайского района. Родители возмущены тем, как питаются их дети, сообщает ForPost.

Порции маленькие, блюда приготовлены отвратительно. Большинство предлагаемых продуктов дети не едят, поэтому все это отправляется на помойку. Из-за того, что старшеклассники недоедают, уже были случаи падения в голодные обмороки во время урока.

Холодильников в учреждении нет, поэтому с собой дети могут взять только фрукты, печенье и лапшу быстрого приготовления. Но и ту ребята «заваривают» водой из-под крана.

Сотрудники Прокуратуры Крыма организовали проверку организации.

- В ходе прокурорской проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства при обеспечении надлежащих условий содержания несовершеннолетних в учреждении, в том числе организации питания. Также будет дана оценка действиям ответственных должностных лиц, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Как только началась проверка, родители отметили значительное увеличение порции. В социальных сетях они делятся фотографиями в качестве доказательства.

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