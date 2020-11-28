В Крыму зарегистрировали 229 случаев заражения COVID-19

Выздоровевших за весь период – 11317 человек. Фото: Архив "КП"

На полуострове за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 229 человек. В 19 случаев болезнь протекала бессимптомно.

- Из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4548 человек.

Выздоровевших за весь период – 11317 человек.

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