В Крыму зарегистрировали 229 случаев заражения COVID-19

Выздоровевших за весь период – 11317 человек.
Фото: Архив "КП"
На полуострове за сутки новой коронавирусной инфекцией заразилось 229 человек. В 19 случаев болезнь протекала бессимптомно.
- Из общего количества заболевших 166 выявлены при обращении за медицинской помощью, 63 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 4548 человек.
Выздоровевших за весь период – 11317 человек.
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