Похититель Рождества: В Крыму мужчина украл новогодние подарки из чужой машины

Крымчанин ночью разбил окно чужой машины и похитил все игрушки Фото: Архив "КП"

В Симферополе мужчина решил заранее позаботиться о новогоднем настроении и украл из чужого автомобиля подарки для детей, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Крымчанин ночью разбил окно чужой машины и похитил все игрушки, которые там лежали. Сумма ущерба составила 7 тысяч рублей. 24-летнего «похитителя Рождества» быстро отыскали в полиции. Ему пришлось признаться в содеянном, а игрушки – вернуть законному владельцу. На мужчину завели уголовное дело по статье «кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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