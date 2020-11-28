В Феодосии открыли памятник генералу Котляревскому

Торжественное открытие памятника сопровождалось салютом из исторических пушек. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Феодосии состоялось торжественное открытие памятника генералу Петру Котлярескому. Его открыли на набережной города.

На торжественной церемонии присутствовали министр культуры РФ Владимир Мединский, заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, заместитель министра культуры Российской Федерации Николай Овсиенко, председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов, вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, министр культуры Республики Крым Арина Новосельская и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Торжественное открытие памятника сопровождалось салютом из исторических пушек, а ответный залп дал фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров».

Петр Котляревский - участник Русско-персидской войны 1804-1813 годов. В результате действий генерала был заключен Гюлистанский мирный договор, по которому Персия признала переход нескольких стран в состав Российской империи.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50