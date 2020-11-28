СК возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка в судакской больнице

Свои соболезнования выразил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко Фото: Архив "КП"

В Крыму следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двухлетней девочки от пневмонии в городской больнице Судака, сообщили в пресс-службе ведомства.

- С целью установления всех обстоятельств смерти ребенка в Судакской городской больнице главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства ведомства, - отметили в пресс-службе СК по Крыму.

Свои соболезнования выразил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Хочу сказать, что вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь, - Я приношу свои соболезнования матери и ее близким, – написал Остапенко в своем Facebook.

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