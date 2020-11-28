В Крыму пьяный рецидивист устроил поножовщину из-за ревности

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Архив "КП"

В Красноперекопском районе крымчанин нанес несколько ножевых ранений своему собутыльнику, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

По информации ведомства, все случилось из-за пьяной ссоры между двумя приятелями: 44-летним ранее судимым мужчиной и его 32-летним другом. Знакомые решили в очередной раз выпить, но в один момент один из них устроил свидание с девушкой прям на кровати. Мужчине не понравилось такое поведение друга, и он взял кухонный нож и накинулся на парня.

Как сообщили в полиции, мужчина причинил второму тяжкие телесные повреждения в районе грудной клетки. Сейчас в отношении ранее судимого крымчанина возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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