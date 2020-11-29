В Крыму зимой ограничат движение транспорта на дорогах

Минтранс заранее предупредит водителей. Фото: Архив "КП"

В Крыму с 1 декабря до марта 2021 года будет вводится временное ограничение движения автомобилей на дорогах, если ухудшатся погодные условия.

В Министерстве транспорта Республики разъяснили, что такие меры вынуждены.

При неблагоприятных погодных условиях снижается несущая способность элементов автомобильных дорог из-за переувлажнения или избыточной нагрузки.

Министерство транспорта Крыма заблаговременно оповестит автомобилистов о тех участках дорог, которые будут перекрываться.

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