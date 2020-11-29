На дорогах Крыма за неделю погибли четыре человека

Фото: сайт МЧС Крыма

За текущую неделю на дорогах Крыма погибли 4 человека, а 12 человек удалось спасти.

- За отчетный период было ликвидировано 43 пожара, из них 11 - это возгорания сухой растительности и мусора. Также, в горно-лесной зоне проведено 3 поисково-спасательных операций, было спасено 4 человека, - проинформировал глава МЧС Республики Сергей Шахов.

Всего же с начала года мчсники спасли 1290 человек.

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