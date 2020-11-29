В Симферополе два ребенка угодили в глубокую траншею

ФОто: МЧС Крыма

Сотрудники МЧС Крыма помогли выбраться из траншеи двум детям 8 и 9 лет в Симферополе.

Два ребенка играли около разрытой и огороженной траншеи на улице Титова. Они сами спустились вниз, но вылезти уже не смогли и позвали на помощь. Очевидцы в свою очередь позвонили в службу спасения.

- Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью лестницы достали детей из ямы. В медицинской помощи дети не нуждались, - сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

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