Туристы не спешат бронировать в Крыму жилье на лето 2021

Отдыхающие ждут ясности.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Раннее бронирование на будущее лето значительно снизилось, если сравнивать с минувшим сезоном: в среднем спрос упал на 20 процентов.
Эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав бронь жилья для отдыха на лето 2021, озвучили следующие цифры:
1. Крым - 35 процентов
2. Краснодарский край - 30 процентов
3. Ленинградская область и Санкт-Петербург - 15 процентов
4. Абхазия - 7 процентов
5. Карелия - 3 процента
- Туристы ждут ясности. Владельцы объектов размещения не открывают раннее бронирование также из-за непонятной ситуации на рынке, - отмечают аналитики.
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