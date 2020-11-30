Туристы не спешат бронировать в Крыму жилье на лето 2021

Отдыхающие ждут ясности. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Раннее бронирование на будущее лето значительно снизилось, если сравнивать с минувшим сезоном: в среднем спрос упал на 20 процентов.

Эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, проанализировав бронь жилья для отдыха на лето 2021, озвучили следующие цифры:

1. Крым - 35 процентов

2. Краснодарский край - 30 процентов

3. Ленинградская область и Санкт-Петербург - 15 процентов

4. Абхазия - 7 процентов

5. Карелия - 3 процента

- Туристы ждут ясности. Владельцы объектов размещения не открывают раннее бронирование также из-за непонятной ситуации на рынке, - отмечают аналитики.

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