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Пьяные хулиганы избили ногами жителя Симферополя глубокой ночью

Молодых людей, напавших на потерпевшего, задержали сотрудники Росгвардии
Анастасия ГОНЧАРОВААнастасия ГОНЧАРОВА
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Пьяные хулиганы избили ногами жителя Симферополя глубокой ночью. Фото: официальный сайт Росгвардии РК.

Пьяные хулиганы избили ногами жителя Симферополя глубокой ночью. Фото: официальный сайт Росгвардии РК.

В Симферополе пьяные хулиганы избили местного жителя. ЧП произошло глубокой ночью в баре.

Мужчины отдыхали в заведении за соседними столиками, распивали спиртные напитки и общались. В какой-то момент между пьяными отдыхающими произошел скандал, постепенно переросший в драку – потерпевшего группа молодых людей принялась избивать ногами в голову и лицо.

Хулиганов задержали силовики. Помимо этого, они вызвали на место происшествие медиков, оказавших первую помощь пострадавшему. Хулиганов же передали в полицию, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

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Криминал