Похолодание близко: Когда в Крыму наступит зима

По прогнозам синоптика, в ближайшие дни на снежные пейзажи рассчитывать рано Фото: Архив "КП"

Теплые выходные на полуострове на этой неделе сменятся прохладой, но температурные показатели все равно останутся выше климатической нормы.

- Следующую неделю я бы разделил на две части. Начало недели стартует примерно с такими же температурными показателями, как и на выходных, в понедельник ожидается +12…+14 градусов. Со вторника и в последующие дни начнет формироваться циклоническая депрессия – это уплотнение облачности и небольшие очаговые осадки в виде дождя, - рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Однако, по прогнозам синоптика, в ближайшие дни на снежные пейзажи рассчитывать рано. Пока что на полуострове местами может пойти мелкий дождь, а суточные колебания температуры сократятся. Ночью температура опустится до 2 градусов тепла.

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