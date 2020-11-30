Рынок недвижимости в Крыму оживился в период пандемии. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Внутренний туризм, который начал процветать в период пандемии, помог рынку недвижимости в Крыму оживиться. Несмотря на рост цен на отдых, многие гости региона приедут в регион в следующем году.

- Когда человек получает позитивные эмоции, он хочет инвестировать в Крым, он хочет остаться. То есть, пандемия сыграла в нашу пользу, - уточнил глава Торгово-промышленной палаты Крыма Сергей Диюк, слова которого приводит Крымская газета.

Он отметил, что на данный момент бизнес приобретает некий эмоциональный эффект, и на этом сейчас нужно строить бизнес по продажам.

- Полученные эмоции мы можем просто закрепить – перевести уже на физический уровень. Да, есть те, кто не смог совершать продажи, что-то не получилось в этом году, но есть такое понятие, как отложенный спрос, - подчеркнул Диюк.

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