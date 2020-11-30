Отдыхающий в Крыму нанял частный вертолет, чтобы слетать на материк и купить фастфуд в McDonald’s

Турист заплатил больше 200 тысяч рублей, учитывая стоимость заказа в кафе Фото: Мария ОСИПОВА

Отдыхающий в Крыму нанял один из частных вертолетов для полета на материковую часть России, чтобы там купить еду в популярном кафе McDonald’s.

Информация появилась в телеграм-канале @krimski. По данным источника, материально обеспеченный турист слетал в Краснодар, добрался до ближайшей точки заведения, купил около 20 позиций из меню и вернулся на вертолете в регион отдыха.

В итоге турист заплатил больше 200 тысяч рублей, учитывая стоимость заказа в кафе.

Напомним, популярная сеть McDonald’s перестала работать в Крыму с апреля 2014 года после того, как полуостров стал российским регионом.

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