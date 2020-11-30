В Симферополе в 2020 году выполнено больше половины объема капремонта дорог

Выездные совещания проведены на объектах дорожных работ на улицах Битакская, Коцюбинского и Буденного. Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

В крымской столице на 20 из 37 дорог завершен капитальный ремонт в 2020 году, сообщила замглавы Симферополя Вероника Глоба.

- В крымской столице в 2020 году планируется отремонтировать 37 участков улично-дорожной сети города, из которых на 20 объектах основные работы уже завершены, по остальным ремонтные работы еще ведутся, – отметила Глоба.

Уже завершены работы по укладке последнего слоя асфальта на Битакской улице, а к обустройству тротуаров планируется приступить в следующем году.

Выездные совещания проведены на объектах дорожных работ на улицах Битакская, Коцюбинского и Буденного.

Заметим, по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» полуострову в этом году выделено 3,2 млрд рублей. По поручению президента России на ремонт дорог в Крыму дополнительно было направлено 6,85 млрд рублей.

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