Пожилая пара заразилась COVID-19 во время празднования золотой свадьбы в Крыму

Самочувствие пенсионеров в Крыму неожиданно ухудшилось. Фото: Олег УКЛАДОВ

Свадебное путешествие пожилой пары из Самарской области закончилось трагично: пенсионеры заразились COVID-19. Супруг побороть болезнь не смог – скончался, сообщает ForPost.

Муж с женой приехали из Самарской области на Черноморское побережье отметить золотую свадьбу – 50 лет совместной жизни.

Но в Крыму им неожиданно стало плохо: пожилая пара подхватила инфекцию, из-за которой мужчина скончался, а женщина попала в больницу.

Тело супруга кремировали, прах отправят в Сызрань для захоронения. За супругой присматривают родственники.

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