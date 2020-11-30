В крымском селе трое подростков вынесли из магазина киндер сюрпризы, но съесть их не успели

Злоумышленники пробрались в магазин ночью Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Очередной рабочий день в магазине села Перевальное начался с заявления в полицию. Сотрудники универсама увидели вскрытую металлопластиковую дверь и тут же позвонили своему начальнику.

Как удалось выяснить КП-Крым, зайдя в помещение магазина продавцы увидели, что воры оказались редкими сладкоежками. Вместе с ноутбуком «Асус» и сигаретами они утащили 10 сникерсов и 10 киндер сюрпризов.

Когда в дело вмешались полицейские, то все встало на свои места. Преступниками оказались юноши 15-ти, 16-ти и 18-ти лет. Двое из них уже были судимы за кражу.

После беседы с силовиками малолетние рецидивисты во всем раскаялись и сообщили, что подкрались к продуктовому магазину под покровом ночи, отжали пластиковую дверь и вошли. Они сгребали с полок все, что видели в свете фонариков своих телефонов. Ноутбук хотели продать и поделить выручку. А вот сладости криминальная компания съесть не успела. И компьютер и киндеры с шоколадками пришлось вернуть в магазин.

Теперь ребят снова ждет суд, на этот раз отделаться условным сроком у них не получится. Всей компании грозит минимум по одному году заключения.

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