В Симферополе столкнулись две легковые машины, есть пострадавшие

В Симферополе столкнулись две легковых машины, есть пострадавшие. Фото: Иван ВИСЛОВ

В районе радиорынка на улице Объездной Симферополя в лобовом столкновении иномарок пострадали водители.

Инцидент произошел 30 ноября в 12.30: автомобиль марки Skoda, двигаясь в сторону улицы Желябова, выскочил на полосу встречного движения, где и столкнулся с «Волгой».

- Оба водителя пострадали, - уточнили КП-Крым в пресс-службе ГИБДД РК.

Сотрудники дежурной бригады ГУ МЧС по Крыму провели деблокацию пострадавшего водителя автомобиля «Волга», оцепление места ДТП и комплекс противопожарных мер.

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