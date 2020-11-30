На трассе Дубки-Левадки «Крымавтодор» устраняет обвалы

Предыдущая подрядная организация не смогла выполнить свои обязанности на должном уровне. Фото: Пресс-служба Минтранса РК

В Симферополе предприятие «Крымавтодор» начало устранять последствия обвала на трассе Дубки – Левадки, сообщили КП-Крым в пресс-службе Минтранса РК.

По информации ведомства, предыдущая подрядная организация не смогла выполнить свои обязанности на должном уровне, поэтому объект продали предприятию «Крымавтодор». Сейчас оно уже занимается устранением всех обвалов на участках дороги.

- Сегодня утром уже производили работы по устранению всего этого ужаса. Пока нет экспертизы, поэтому точные причины обвала неизвестны. Скорее всего, по вине прошлого подрядчика, - уточнили КП-Крым в ведомстве.

Напомним, в крымской столице на прошлых выходных «сползла» дорога в районе моста через железнодорожные пути. Этот участок дороги был не так давно построен «Сивавтобаном», однако с недавних времен компанию признали банкротом. На участке трассы Дубки – Левадки уже не первый раз происходят обвалы.

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