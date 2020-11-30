В Крыму ожидается увеличение средней зарплаты в следующем году. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Крыму пообещали увеличение среднемесячной заработной платы в 2021 году. Так, ее повысят до 36 тысячи 400 рублей.

- Также ожидается, что в 2022 году – до 38 тысяч 700 рублей, а в 2023 году – до 41 тысячи 700 рублей, - уточнил министр экономического развития Крыма Дмитрий Шеряко, слова которого приводит Крымское информационное агентство.

Он также добавил, что в 2021 году может быть рост валового регионального продукта на 2,6%. А в 2022-2023 годах – на 2,7% и 2,5% соответственно. Увеличение произойдет за счет реализации ряда мероприятий в различных отраслях региона.

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