Организатор смертельного рейса в Крым признал вину в гибель 9 человек

Владелец транспортной компании, чей рейс унес 9 жизней, дал признательные показания. Фото: "КП" Архив

Организатору перевозок из Кубани в Крым может грозить до 10 лет лишения свободы за нарушения, которые стали причиной гибели 9 человек в ДТП. Он дал признательные показания следствию.

Инцидент произошел 31 июля 2020 года. Микроавтобус марки Mercedes-Benz Sprinter ехал из Краснодара в Симферополь, и в районе села Русаковка Белогорского района столкнулся с КамАЗом. Восемь пассажиров и водитель микроавтобуса скончались на месте, еще девять получили различные травмы.

- От обвиняемого получены признательные показания: фигурант уголовного дела сообщил, что своим решением отправил в обратный рейс водителя, который находился за рулем без отдыха свыше 16 часов, - сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

Во время расследования стало известно, что, выехав днем 30 июля в Краснодарский край, в два часа ночи 31 июля микроавтобус уже возвращался обратно по Крымскому мосту. Возможно, водитель не отдыхал надлежащим образом и мог уснуть за рулем. При этом скорость микроавтобуса в момент столкновения была больше 100 километров в час при положенных 90-а.

- По ходатайству следствия судом организатору перевозки была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, где он находится по настоящее время, - уточнили в пресс-службе Следкома по РК.

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