Симферополь получит в 10 раз больше средств на ремонт и содержание дорог

На содержание автодорог выделят 6 миллиардов рублей и 16,5 - миллиардов на ремонт и строительство Фото: Михаил ПАТЛИС

На содержание автомобильных дорог Республика Крым получит в 2021 году 6 миллиардов рублей. Расходы только Симферополя на эти цели увеличатся более, чем в 10 раз — с 30 до 360 миллионов рублей.

- Мы до конца текущей недели на примере Симферополя покажем методологию, которая будет отработана по всем муниципальным образованиям, - сообщил вице-премьер Евгений Кабанов. - Для Крыма такие деньги на содержание дорог беспрецедентные.

Всего в следующем году Крым получит на ремонт и строительство дорог 16,5 миллиардов рублей, из них 6 миллиардов - по программе «Безопасные качественные дороги» и 10,5 миллиардов - на ремонт и строительство муниципальных дорог.

- Работы должны быть в январе продолжены и все эти месяцы идти продуктивно, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Если по итогам полугодия мы показываем кассовое освоение, федеральный центр по решению президента добавит нам дополнительные средства,

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