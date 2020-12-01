Компания «ВАД» почти завершила ремонт дорог в Керчи

Работникам удалось демонтировать старое дорожное покрытие и заменить бордюры. Фото: Сергей Бороздин / FB

В Керчи завершается ремонт дорожного покрытия улиц. Как сообщает глава администрации города Сергея Бороздин, работы выполняет компания «ВАД».

Специалисты дорожной службы уже готовятся к сдаче всех объектов и завершению контракта.

- Это 15 отрезков городских улиц, куда вошли и дворовые проезды благоустраиваемых придомовых территорий, –отметил Сергей Бороздин.

Ремонт уже полностью завершен на Аджимушкайском и Феодосийском шоссе, улицах Главной, Фурманова, Буденного, Фрунзе, Мира, Победы, Дейкало, Кавказской, Архитектурной, Черноморской, Глухова и на шоссе Героев Сталинграда.

Работникам удалось демонтировать старое дорожное покрытие, заменить бордюры и уложить слои нового асфальтобетона, а на некоторых улицах уже выполнено устройство тротуаров.

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