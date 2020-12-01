За два года в Крыму завершат строительство 17 детсадов

До 2022 года в Крыму достроят 17 садов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Крыму закончат строительство 17 детсадов, где ранее разорвали контракты с нерадивыми подрядчиками. Против них возбуждены уголовные дела. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году.

- На 2021-2022 год сады уже обеспечены финансированием, Минэкономики РФ средства довели. Проектировщиков сменили, проекты корректируются, некоторые объекты находятся на экспертизе, другую часть планируем отправить в начале 2021 года. Для воспитанников сады откроют свои двери уже в 2022 году, - рассказал министр строительства и архитектуры Михаил Храмов во время пресс-подхода.

На финальной стадии строительства находится только детский сад «Ягодка» в Белогорском районе.

До 2024 года на возведение садов в Крыму и Севастополе по ФЦП потратят 28,9 миллиарда рублей. Полуостров обзаведется 59 дошкольными учреждениями. Малышей уже приняли 27 новых детсадов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50