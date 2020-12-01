Тройное ДТП под Симферополем: В лобовом столкновении погиб человек

Во время аварии столкнулось три автомобиля Фото: Архив "КП"

В Симферопольском районе в селе Богдановка произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по Крыму.

Во время аварии столкнулось три автомобиля - Газель, Opel Vectra и Skoda Octavia. Водитель грузового автомобиля не уступил дорогу иномарке Opel Vectra, в результате чего и произошло тройное столкновение. Во время удара Газель отбросило на третий автомобиль Skoda Octavia, а Opel выехал за проезжую часть и перевернулся на обочине. Водитель иномарки скончался на месте.

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