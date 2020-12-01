В Крыму проверят законность изъятия детей из многодетной семьи. Фото: Архив "КП"

Сотрудники Следкома по Крыму и Севастополю проверят правдивость информации об изъятии детей из многодетной семьи, проживающей в Симферопольском районе.

Сведения о том, что органы опеки и подразделение по делам несовершеннолетних забрали детей у семьи из села Дубки, распространились в местных СМИ.

- Представители общественной организации сообщают, что данная процедура проводилась безосновательно, с нарушениями со стороны уполномоченных структур, - сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.

На данный момент ведется процессуальная проверка, по результатам которой примут законное решение.

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