В селе под Белогорском в 7-метровый колодец упала женщина. Фото: пресс-служба МЧС по РК.

В Белогорском районе в колодец глубиной 7 метров упала женщина. Самостоятельно пострадавшая выбраться не могла, помощи ей пришлось ждать несколько часов.

О том, что в селе Ароматное произошло ЧП – женщина упала в глубокий колодец, в службу спасения сообщили 30 ноября в 9.47. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада «КРЫМ-СПАС» в составе трех человек.

По прибытии спасатели выяснили, что колодец водой наполнен лишь на полметра. Пострадавшую вытягивали с помощью альпинистского снаряжения, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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