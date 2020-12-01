Украина просит Евросоюз создать пост спецпредставителя по Крыму

Жесткую политику в отношении России может продолжить и новый президент страны - Джо Байден Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

Украина предложила Евросоюзу создать пост спецпредставителя по республике, сообщили украинские СМИ со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

По мнению министра, Европейский союз - это хороший партнер для «незалежной», однако «пространство» для улучшения еще есть.

- Мы хотели бы, чтобы была создана позиция специального представителя ЕС по Крыму, - отметил Кулеба. Потому что эти кризисы происходят даже не в непосредственной близости от Европы, они происходят в Европе, и они заслуживают особого рассмотрения.

Глава МИД также отметил, что администрация бывшего президента США Дональда Трампа много сделала для полуострова. Жесткую политику в отношении России может продолжить и новый президент страны - Джо Байден, если речь зайдет об «агрессии» против Украины.

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