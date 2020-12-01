Изумрудное озеро Крыма превращается в лужу из-за засухи. Фото: Черный список | АЛУШТА /Вконтакте

Продолжительная засуха лишает жителей Крыма не только воды, но и природных достопримечательностей. Так, озеро, являющееся визитной карточкой урочища Панагия в регионе, высыхает, сообщает ForPost.

Фотографии, на которых изображены метаморфозы озера, уже давно разлетелись по социальным сетям. На них видно, как некогда полноводный изумрудно-зеленый водоем в форме жирной запятой превратился в коричневатую небольшую лужу.

Но так происходит по всему полуострову: многие озера обмелели, иссякли родники, даже уровень грунтовых и карстовых вод опустился. Планируемые крымскими властями мероприятия дадут результаты в будущем. Вся надежда сейчас на погоду.

- Это наша драма. Ничего не поделаешь. Мы зависим от природы, и приходится ждать осадков. Пока других вариантов пополнения водоемов нет, - уточнил президент Крымской академии наук, руководитель общественной организации «Экология и мир» Виктор Тарасенко.

Он также добавил, что подобного рода засухи в Крыму происходят с периодичностью в 7-11 лет. Возможно, ситуация в скором времени выровняется.

СПРАВКА КП

Изумрудное озеро – водоем ледникового происхождения, расположенный на высоте 290 метров над уровнем моря. У туристов считается «местом силы». Водой озеро наполняет река Кушень-Узень.

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