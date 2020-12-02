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В Симферополе отремонтирован мемориал «Крымчанам, погибшим в Афганистане»

Реконструкция освещения сквера также подходит к онцу
Елена ЛЕЛЮК
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Сергей Бажан/Facebook

Сергей Бажан/Facebook

В столице Крыма заканчивается обновление мемориального комплекса крымчанам, погибшим в Афганистане, сообщил первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажан.

- Мемориал «Крымчанам, погибшим в Афганистане» в сквере Воинов-интернационалистов теперь полностью восстановлен. Подрядчик поставил новые мемориальные доски и плиты, - отметил Бажан.

Теперь рабочим предстоит завершить реконструкцию освещения сквера.

Напомним, что открытие парка памяти воинов-афганцев состоялось в 2008 году. Он находится на набережной реки Салгир.

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