Драка с ростовчанином закончилась для жителя Евпатории пулевым ранением

Ростовчанина с оружием задержали силовики. Фото: пресс-служба Росгвардии

Росгвардейцы задержали ростовчанина, который выстрелил незнакомцу в живот во время ссоры, сообщили в ведомстве.

Об инциденте дежурным сообщила продавщица круглосуточного магазина. Силовикам, прибывшим на место, она указала на мужчину, сидевшего на ступеньках. Он, скорчившись, держался за живот.

Выяснилось, что пострадавший развлекался вечером в баре. В алкогольном угаре он повздорил с другим мужчиной, завязалась драка. Последний достал травматический пистолет и выстрелил обидчику в живот. Пострадавшему сотрудники Росгвардии оказали доврачебную помощь. Скорая забрала подстреленного в больницу.

Подозреваемого задержали, им оказался 32-летний житель Ростовской области. Мужчину передали сотрудникам МВД.

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