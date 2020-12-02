Южный берег Крыма стал лидером по росту заболеваемости COVID-19

Рост заболевших коронавирусом идет на ЮБК Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Населенные пункты Южного берега Крыма и Раздольненского района показывают наибольший прирост заболевших коронавирусом. В группе риска - люди трудоспособного возраста от 30 до 64 лет.

- В разрезе административных территорий наибольший темп прироста за последнюю неделю и в течение трех недель наблюдается в Алуште, Раздольненском районе и Ялте, - сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Листопад. - В этих же регионах зарегистрированы самые высокие показатели заболеваемости.

Среди заболевших коронавирусом работающие составляют наибольшую группу — свыше 40%. В статистике новых случаев пенсионеров менее 20%, школьников и дошкольников — 4%. Около 55% заболевших обратились за медпомощью самостоятельно, 45% выявлены среди контактных и при скрининге здоровых лиц.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 15 819 человек с начала года. Выздоровевших за весь период – 11 907 человек. Число умерших достигло 293 человека.

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