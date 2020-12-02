Житель Иркутска отсудил 100 тысяч рублей, потраченные на лечение в Саках

Суд встал на сторону пострадавшего. Фото: Архив "КП".

В феврале 2018 года житель Иркутска упал на ступенях здания местной фирмы. Он обратился в суд города с иском о возмещении 100 тысяч рублей, которые потратил на расходы по восстановлению здоровья и на покупку костылей. Суд требования пострадавшего удовлетворил.

Как пишет ForPost, в этом же иске мужчина указал, что для восстановления здоровья прошел санитарно-курортное лечение в городе Саки в Крыму. По рекомендации лечащего врача.

Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, суд также учел позицию прокурора и удовлетворил исковые требования, а расходы на лечение в Крыму и проезд туда и обратно оплатил ответчик.

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