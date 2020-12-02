Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Крыму превышен на 8,8%

Вирус гриппа в Крыму не выявлен. Фото: Архив КП

Эпидемический порог по сезонным вирусным инфекциям и гриппу в Крыму превышен на 8,8%. Последняя неделя ноября дала прирост в 20%.

- На истекшей неделе зафиксировано превышение эпидпорога на 8,8% и на 20% прирост, - сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Листопад.

При исследовании циркулирующих вирусов грипп на сегодня не выявлен. Прививку от него сделали каждый второй крымчанин, что составило более 80% от плана на вакцинацию.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50