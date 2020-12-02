Девушка на Mercedes устроила тройное ДТП поздней ночью в Симферополе. Фото: Иван ВИСЛОВ

На одной из улиц Симферополя поздней ночью 1 декабря девушка – водитель дорогой иномарки – устроила тройное ДТП.

Автолюбительница, будучи за рулем Mercedes E200, ехала по улице Киевской в сторону гостиницы «Москва». Авария произошла в районе дома №30: девушка сначала врезалась в автомобиль марки Great Wall, стоявший у обочины, а затем, отлетев, столкнулась с Chevrolet Lacetti, двигавшимся в попутном направлении.

В результате ДТП пострадал водитель машины Chevrolet Lacetti, уточнили в пресс-службе УГИБДД МВД по Крыму.

Напомним, в селе Богдановка Симферопольского района столкнулось три автомобиля: грузовик и две легковых машины. В аварии погиб водитель легковушки.

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