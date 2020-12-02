Украина выдвинула санкции против австрийских архитекторов, которые работали в Крыму

Украина серьезно подошла к вопросу о введении санкций, и они не заставят себя долго ждать Фото: Архив "КП"

Украина готовится ввести очередную порцию санкций против австрийского архитектурного бюро «Coop Himmelblau». Как сообщил посол «незалежной» в Австрии Александр Щерба, меры внедряют за то, что бюро участвовало в строительстве оперного театра в Севастополе.

- В начале октября я позвонил директору бюро Вольфу Прикс и пытался убедить его не разрушать свою репутацию участием в этой косвенной и вместе с тем однозначной легитимизации аннексии, - отметил Щерба, подчеркнув, что директор к его уговорам не прислушался.

Также он отметил, что Украина серьезно подошла к вопросу о введении санкций, и они не заставят себя долго ждать.

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