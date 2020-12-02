В Саках женщина, решившая поужинать, отравилась угарным газом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жительница Сак, решившая перекусить на ночь, чуть не устроила пожар в многоквартирном доме. ЧП произошло 1 декабря.

В службу спасение о том, что в подъезде пятиэтажки по улице Кузнецова задымление, очевидцы сообщили в 01.25. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада пожарников.

По прибытию спасатели выяснили, что причиной задымления стала пригоревшая на плите еда. Во время осмотра места происшествия на лестничной клетке около входа в квартиру нашли хозяйку с признаками отравления угарным газом.

Женщину спасли и передали сотрудниками «скорой помощи», которые госпитализировали ее в городскую больницу.

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