В Саках женщина, решившая поужинать, отравилась угарным газом.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Жительница Сак, решившая перекусить на ночь, чуть не устроила пожар в многоквартирном доме. ЧП произошло 1 декабря.
В службу спасение о том, что в подъезде пятиэтажки по улице Кузнецова задымление, очевидцы сообщили в 01.25. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада пожарников.
По прибытию спасатели выяснили, что причиной задымления стала пригоревшая на плите еда. Во время осмотра места происшествия на лестничной клетке около входа в квартиру нашли хозяйку с признаками отравления угарным газом.
Женщину спасли и передали сотрудниками «скорой помощи», которые госпитализировали ее в городскую больницу.
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