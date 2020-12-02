Организатору блокады Крыма вынесут приговор 10 декабря

Фото: Ленур Ислямов / Facebook

Бывшему вице-премьеру Крыма Ленуру Ислямову скоро огласят приговор. Его обвиняют в подрыве линий электропередач на юге Украины в 2015 году, что в результате привело к энергетической блокаде полуострова.

Напомним, что суд начал рассматривать дело организатора блокады Крыма в мае 2020 года. Ислямову предъявили обвинения в совершении преступлений по пунктам «а, б» части 2 статьи 281 УК РФ – диверсия, совершенная группой лиц и повлекшая значительный материальный ущерб. Кроме того, Ислямов обвиняется в совершении шести эпизодов преступления по части 2 статьи 280.1 УК РФ – публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации.

Гособвинитель на последнем заседании суда потребовал назначить Ислямову 19 лет колонии строгого режима.

Ленур Ислямов уехал на Украину в 2014 году, когда Крым стал российским регионом. В ноябре 2015 года он стал организатором энергоблокады полуострова, когда было подорвано несколько линий электропередач.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50