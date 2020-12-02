В Крым за 10 месяцев этого года переехало жить 43 тысячи человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

С весны в Крым переехало жить на постоянной основе 43 тысячи человек. Спрос на жилье увеличивается вместе с его стоимостью.

- Это большое количество. Многие из них решают купить себе недвижимость в Крыму, - подчеркнул директор института экономики и управления Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Виктор Реутов, слова которого приводит Крым 24.

Социальная сфера Крыма, как и во всей России, уже приспособилась к мобилизации.

- Я говорю о системе здравоохранения. К нам едут лучшие врачи, лучшие специалисты. Они готовы служить своему делу и оставаться жить, - уточнила заведующая кафедрой института экономики и управления КФУ Наталья Симченко.

Она добавила, что сейчас в Крыму создаются все условия для проживания специалистов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50