«Захотелось нормальной московской еды»: отдыхающий в Крыму объяснил, зачем арендовал частный вертолет

Фото: "Симферополь LIFE"/"Вконтакте"

Россиянин Виктор Мартынов, отдыхающий в Алуште, заказал частный вертолет, на котором он с девушкой полетел в Краснодар, чтобы купить фастфуд в «Макдональдсе».

Компания, напомним, закрылась в Крыму еще в 2014 году, когда полуостров стал российским регионом.

- Я отдыхал со своей девушкой в Алуште, и нам захотелось нормальной московской еды, а поскольку в Крыму нет «Макдональдса», мы решили взять вертолет и слетать в Краснодар. Закупились, остались довольны. В тот же день ближе к вечеру мы вернулись в отель и продолжили отдыхать, - рассказал Виктор Мартынов.

Полет, по его словам, обошелся в 205 тысяч рублей. Бизнесмен купил около 20 позиций из меню на сумму около 4 тысяч рублей.

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