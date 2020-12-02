В Крыму при прокладке газопровода рабочие нашли редкую монету

Рабочие нашли 1 копейку серебром 1841 года

В селе Морском, что под Судаком, продолжается прокладка сетей газоснабжения. На днях в процессе газификации в одной из ям рабочие нашли редкую монету, которую выпускали в России еще в середине XIX, сообщил руководитель территориального органа администрации Судака в селе Морское Евгений Краснов.

- В Морском продолжают прокладку сетей газоснабжения. Будьте внимательны - в процессе можно найти много интересного, - отмечает сельский глава.

Так и случилось – рабочие нашли 1 копейку серебром 1841 года. Она выпускалась в период с 1839 года по 1848 по шестнадцатирублевой стопе и была приравнена по курсу к серебряной монете.

- В 1841 году монету номиналом 1 копейка чеканили на трех монетных дворах - Екатеринбургском, Сузунском и Ижорском. Все три разновидности были идентичны между собой и отличались только монограммой монетного двора на оборотной стороне под датой, - добавил Краснов.

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