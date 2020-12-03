В Крыму сожгли целый грузовик наркотиков

Эти наркотические вещества привозились со всех уголков полуострова сотрудниками полиции. Фото: Пресс-служба МВД РК

Сотни пакетов с наркотическими веществами, которые находились в камере хранения вещественных доказательств полиции, уничтожили в Симферополе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

В ведомстве уточнили, что объем наркотиков составил 406 пакетов, 389 мешков и 20 коробок. Полицейские поместили это в кузов «Камаза» и вывезли на специальный полигон, чтобы сжечь.

Также, по информации пресс-службы, уничтожение вещественных доказательств всегда проводится по мере поступления судебных решений, поэтому до вердикта судьи все запрещенные вещества находятся в специальной камере хранения. Туда привозят все вещдоки со всего Крыма.

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