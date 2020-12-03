Ялта останется без массовых гуляний на Новогодние праздники

Ялтинцев в Новый год ждет только салют и ярмарка. Фото: пресс-служба администрации Ялты

В Ялте отменяются все массовые новогодние мероприятия из-за коронавируса, сообщили в администрации курорта.

- Мы постараемся сохранить новогоднее настроение у ялтинцев. Город украсят яркими украшениями, световой иллюминацией. К сожалению, новых в этом году не будет. В праздничном наряде Ялта предстанет уже в середине декабря, - отметила первый заместитель главы администрации Янина Павленко.

Традиционную елку на День Святого Николая для детей оставили, поэтому маленьких ялтинцев ждут конкурсы и развлечения. В этот же день набережная города засияет огнями иллюминации.

- Падать духом не стоит, мы решили поздравить горожан немного нестандартно. По улицам пройдет оркестр из Дедов Морозов, играя известные новогодние мелодии. Также людей порадует фейерверк и новогодняя ярмарка, - добавила Павленко.

В заключении заместитель призвала не забывать о мерах безопасности и носить маски.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50