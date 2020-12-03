В Крыму продлили срок выплат многодетным семьям до конца 2022 года. Фото: Архив "КП"

Крымские власти продлили срок ежемесячных выплат на третьего ребенка и последующих детей до 31 декабря 2022 года.

Также увеличили период подачи заявления о выплате: теперь обратиться можно в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правительства Крыма.

До этого родители должны были подать заявление в течение полугода со дня рождения ребенка.

В этом году размер ежемесячной выплаты составляет 11 058 рублей.

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