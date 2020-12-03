В Крыму рейсовый автобус столкнулся с экскаватором. Фото: источник КП-Крым.

На трассе в Ленинском районе ранним утром произошло ЧП, в результате которого пострадал водитель рейсового автобуса.

Недалеко от поворота на село Глазовку в рейсовый автобус с тремя пассажирами врезался экскаватор.

В аварии пострадал водитель общественного транспорта, его с травмами доставили в керченскую городскую больницу №1.

- Три пассажира, находящихся в автобусе, не пострадали. В медицинской помощи они не нуждались, - сообщили очевидцы КП-Крым.

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