В Крыму рейсовый автобус столкнулся с экскаватором. Фото: источник КП-Крым.
На трассе в Ленинском районе ранним утром произошло ЧП, в результате которого пострадал водитель рейсового автобуса.
Недалеко от поворота на село Глазовку в рейсовый автобус с тремя пассажирами врезался экскаватор.
В аварии пострадал водитель общественного транспорта, его с травмами доставили в керченскую городскую больницу №1.
- Три пассажира, находящихся в автобусе, не пострадали. В медицинской помощи они не нуждались, - сообщили очевидцы КП-Крым.
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