В аэропорту «Симферополь» больше 60 пожарников тушили условный пожар

В аэропорту «Симферополь» ночью прошли масштабные учения по тушению пожара. Фото: пресс-служба аэропорта.

В международном аэропорту «Симферополь» пожарники проводили масштабные учения по ликвидации условного возгорания, во время которых задействовали 29 единиц спецтехники и 61 сотрудника спасательной службы аэропорта, МЧС и других ведомств.

Условное возгорание возникло ночью в одном из магазинов третьего этажа стерильной зоны терминала. Оно сопровождалось сильным задымлением, был высок риск распространения пламени на другие помещения.

- Первыми на место происшествия прибыли расчеты службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Симферополь. Спасателям аэропорта удалось оперативно протянуть пожарные рукава с перрона на третий этаж аэровокзального комплекса, обнаружить и эвакуировать одного из пострадавших, - уточнили в пресс-службе аэропорта.

На место происшествия также оперативно прибыли сотрудники МЧС, развернувшие на территории аэропорта штаб для координации действий спасателей. Первоочередными задачами были разведка помещений и эвакуация пострадавших, после чего пожарники принялись тушить пожар.

- Благодаря слаженной совместной работе всех подразделений угроза распространения огня на большую территорию была предотвращена. Все поставленные перед учениями цели были выполнены, - отметили в пресс-службе воздушной гавани.

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