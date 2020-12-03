Очистка реки Салгир закончилась гибелью планктона и уголовным делом. Фото: Архив "КП"

За нарушение правил охраны водных биоресурсов во время расчистки русла реки Салгир в Симферополе в 2019 году прокуратура возбудила уголовное дело.

- В нарушение требований законодательства подрядчиком заключение о согласовании осуществления деятельности, которая может оказать воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания, в территориальных органах Федерального агентства по рыболовству получено не было, в проектной документации осуществление мер по сохранению биоресурсов и среды их обитания не предусмотрено, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время проверки сотрудники правоохранительных органов выяснили, что расчистка русла реки привела к гибели планктонных организмов. Сумма вреда составила больше 460 тысяч рублей.

Напомним, капремонт набережной Салгира, начавшийся в конце мая прошлого года, выполняло ООО «Асгард». Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка составила почти 600 миллионов рублей. Работы завершили осенью 2019 года.

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