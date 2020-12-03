Власти Симферополя озвучили причину задержки работ на объектах благоустройства. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Власти Симферополя объяснили причину задержки работ на объектах благоустройства. Во время совещания о ходе реализации инфраструктурных проектов в Крыму стало известно, что на шести объектах три дня назад сменились подрядчики.

- Совершенно справедливые сегодняшние замечания, и я с ними абсолютно согласна. Но с завтрашнего дня выходит подрядчик, сегодня заключены контракты. И я беру на личный контроль, - уточнила глава Симферополя Елена Проценко.

Она также заверила, что посещать объекты будет каждый день, и к следующий результат станет другим.

Напомним, в Симферополе переулок Аэрофлотский будет закрыт до середины декабря из-за ремонтных работ. Дороги перекрыли еще в начале ноября.

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