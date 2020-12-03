Поклонская раскритиковала систему здравоохранения Крыма. Фото: Наталья Гоцанюк

Систему здравоохранения Крыма раскритиковала депутат Государственной Думы РФ Наталья Поклонская. То, что в региональных больницах нет мест и тестов для COVID-положительных пациентов, карета «скорой помощи» не выезжает на вызов, а в аптеках нет лекарств, и людям приходится заниматься самолечением, вызвало негодование у политика, сообщает ForPost.

Возмущение у депутата вызвало заявление руководителя крымского Росздравнадзора Василия Климова о том, что некоторые врачи «отстали от жизни», раз рекомендуют лекарства, которые не лечат от коронавируса, а сами люди занимаются самолечением.

- Но когда к людям не выезжает скорая медицинская помощь, а в больницах нет мест, да и тестов на всех не хватает, то чем, по мнению крымского Росздравнадзора, нужно заниматься заболевшим? – написала Поклонская на своих страницах в социальных сетях.

Она также поинтересовалась, кто должен помочь людям понять, какие препараты избавят их от недуга.

- И вообще, что делать человеку, который понимает всю плачевную ситуацию нашей медицины, но желает выжить при всем этом? – недоумевает депутат.

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